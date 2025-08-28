Crystal Palace se classifica sem brilho para Conference League

Sem brilho e com partida bem abaixo do esperado, Crystal Palace se classificou para fase de grupos da Conference League. O time inglês empatou por 0 a 0 com o Fredrikstad, da Noruega, nesta quinta-feira (28), no Fredrikstad Stadion, pelo jogo de volta do playoff da competição. A equipe do técnico Glasner tinha a vantagem do resultado igual por vencer a partida de ida por 1 a 0, na Inglaterra. E foi o que aconteceu.

Agora, o Crystal Palace aguarda o resultado do sorteio para conhecer os adversários no torneio principal. Do outro lado, o Fredrikstad busca melhorar o desempenho no Campeonato Norueguês. A equipe ocupa a 10ª posição, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas, totalizando 26 pontos em 18 jogos.

Os vencedores da FA Cup, aliás, foram rebaixados da Liga Europa após um longo processo judicial. No entanto, se recuperaram da decepção e chegaram à fase de grupos da Conference League.

O jogo

O Palace buscou garantir a classificação na segunda partida, após vencer o jogo de ida por apenas um gol no Selhurst Park na semana passada. Os primeiro minutos foram de controle dos visitantes. No entanto, faltam mais intensidade para balançar as redes. Do outro lado, o Fredrikstad buscou alguns lançamentos, mas sem sucesso. O atacante Jean-Philippe Mateta foi o próximo a testar o Børsheim com uma cabeçada bem defendida. Foi o mais perto que o Fredrikstad chegou de empatar no placar agregado, em um primeiro tempo com poucas chances.

No segundo tempo, os Eagles não tiveram grandes momentos de inspiração, enquanto os donos da casa buscavam, porém sem grande qualidade. Mateta só teve a melhor chance nos acréscimos, mas o goleiro Martin Borsheim correu bem para fazer a defesa. Do outro lado, Stiane Molde teve a melhor chance dos anfitriões, mas não conseguiu finalizar depois que Dean Henderson não conseguiu pegar a bola na área. Por fim, o time de Glasner está agora há 13 jogos invicto em todas as competições, igualando seu recorde do clube como um time de primeira divisão.

