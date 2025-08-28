Flaco López celebra primeira convocação na Argentina: ‘Nem nos melhores sonhos’

O treino do Palmeiras nesta quinta-feira (28/8) foi marcado por uma celebração especial. O centroavante Flaco López recebeu a notícia de sua primeira convocação para a seleção da Argentina e foi bastante festejado pelos companheiros de equipe após a atividade.

“Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria, mas a vida é assim, vai te surpreendendo e eu tenho de estar preparado para todos os desafios que vão acontecendo. Estou muito feliz, é um momento espetacular da seleção e eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje chegou. Vou defender as cores do meu país e acho que é o maior sonho que eu tenho no futebol. Então, fico muito feliz por concretizá-lo”, disse o atacante.

No Verdão desde 2022, Flaco precisou de tempo para se firmar e alternou entre críticas e elogios de Abel Ferreira. A diretoria, entretanto, sempre manteve a confiança no potencial do argentino, recusando propostas de outros clubes para apostar em sua evolução.

A aposta deu resultado. Afinal, em 2025, Flaco soma 17 gols e três assistências, números que consolidam sua posição como artilheiro da equipe.

“Foi muito especial. Hoje no treino eu estava pensando um pouco nisso, mas depois já começou a rolar o treinamento e esqueci. Tinha esquecido totalmente, mas quando eu sentei, chegou o Gustavo Gómez, me falou e foi toda a alegria de novo ali no campo. Um momento inexplicável. Acho que a minha família já deve estar me ligando (risos)”, completou.

O grande momento de Flaco López no Palmeiras

Pelo Palmeiras, Flaco já disputou 159 jogos (82 como titular) e marcou 49 gols. Ele é atualmente o segundo maior artilheiro do elenco, atrás apenas de Raphael Veiga (105 gols), e ocupa a sexta posição entre os maiores goleadores do clube neste século, atrás de Vágner Love (54).

No ano passado, Abel Ferreira já havia antecipado o reconhecimento do jogador pela seleção. Em junho de 2024, o treinador destacou que a equipe de Lionel Scaloni não contava com um centroavante com as mesmas características de Flaco.

