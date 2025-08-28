Com retornos importantes, Fluminense divulga relacionados contra o Bahia

O Fluminense confirmou na tarde desta quinta-feira (28/8) os relacionados para o jogo contra o Bahia, que ocorre às 19h30 (de Brasília). Assim, há retornos importantes para o técnico Renato Gaúcho visando o confronto de logo mais, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.

O principal deles é a volta do zagueiro Thiago Silva. Afinal, o Monstro estava fora de ação por quase um mês por conta de uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa direita. Outro defensor que pode reforçar a equipe é Ignácio, de volta à lista após um mês e cinco dias. Ele sofreu uma lesão de grau dois no ligamento colateral medial do joelho direito.

LEIA MAIS: Fluminense confirma venda de Isaque ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia

Outra boa notícia é o aguardado retorno de Otávio. O volante estava ausente desde março após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles do pé direito. Ele tinha previsão de volta apenas para 2026, mas o excelente trabalho do Departamento Médico antecipou o retorno do ex-jogador do Atlético-MG.

O jogo contra o Bahia é nesta quinta, na Arena Fonte Nova, pela ida das quartas da Copa do Brasil. Já a volta ocorre no dia 10 de setembro, no Maracanã. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Vasco e Botafogo, que ficaram no 1 a 1 na última quarta-feira (27/8), em São Januário.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Nossos relacionados para as quartas da @CopaDoBrasilCBF! ???????? pic.twitter.com/UvS6rTIjjE — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 28, 2025

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.