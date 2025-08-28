Hoje no Fluminense, Everaldo fala em ‘carinho’ pelo Bahia

O atacante do Fluminense Everaldo terá sua primeira oportunidade de realizar a lei do ex contra o Bahia, último clube que defendeu antes de acertar com o Tricolor carioca, em 2025. E, ao canal oficial do Fluminense no YouTube, o jogador falou sobre o “carinho” que detém pelo ex-clube, além de analisar seu entrosamento com os companheiros de ataque.

Inicialmente, Eve se mostrou confiante em sair da Arena Fonte Nova com um resultado positivo. Afinal, nesta quinta-feira (28/8), o Tricolor enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“Meu nível está altíssimo. Não só meu, como da minha equipe, dos meus companheiros. Então, focado neste jogo. Acertamos o que tínhamos que acertar. Agora é chegar na Fonte Nova – sei que vai ser um jogo difícil -, mas que a gente tem totais condições de chegar lá e sair com o resultado positivo”, analisou.

Hoje no Fluminense, Eve relembra passagem pelo Bahia

O camisa 9, então, falou sobre seu passado no Bahia. Por lá, atuou por duas temporadas, anotando 34 gols em 124 jogos. Agora, porém, defende o escudo do Fluzão.

“Eu tenho um carinho muito grande pelo Bahia. Passei lá por duas temporadas, momentos muito marcantes para mim. Mas agora eu defendo o Fluminense, então estou feliz de voltar para lá, embora eu seja um adversário, mas vou fazer o meu melhor para defender esse escudo”, afirmou.

Por fim, o atacante de 34 anos analisou o entrosamento com os companheiros de frente, como Serna e Canobbio. Mas o que faz os jogadores se entenderem? Eve responde.

“Acho que os treinos, obviamente, ajudam bastante. Mas principalmente os jogos. Acho que a gente casou bem ali com as características ali de ataque. Então é dar seguimento a esse trabalho e chegar lá para fazer um grande jogo e, como eu falei, buscar um resultado positivo”, encerrou.

