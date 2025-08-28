Palmeiras treina mirando o dérbi e tem reforço para o meio de campo

Após o dia de folga na quarta-feira, o Palmeiras retomou as atividades na manhã desta quinta, na Academia de Futebol, com todo o elenco titular em campo. O treino marcou a preparação para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.

A principal novidade para o confronto será o retorno do volante Aníbal Moreno. Afinal, ele cumpriu suspensão automática na última rodada e volta a ficar à disposição de Abel Ferreira. Por outro lado, o Verdão seguirá sem Raphael Veiga e Paulinho, que permanecem como baixas médicas.

O treino da manhã foi dividido em três etapas. Primeiro, exercícios voltados à construção de jogadas e movimentações ofensivas. Depois, uma atividade técnica. Por fim, um coletivo de 11 contra 11 em campo reduzido. Aliás, o lateral-esquerdo Arthur, o meia Erick Belé e o atacante Riquelme Fillipi, do sub-20, também participaram das atividades com o grupo principal.

Assim, um time provável para o clássico tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

“Será mais um jogo decisivo para nós, como todos são. Vamos em busca do nosso sonho, temos muita vontade de que chegue o jogo para demonstrarmos o que é o Palmeiras. Espero que o domingo chegue rápido para fazermos um grande jogo e depois ir com a seleção”, disse Flaco López, convocado para defender a seleção da Argentina.

Aliás, o Palmeiras volta a treinar nesta sexta e no sábado, antes do clássico. Vice-líder com 42 pontos, o Verdão segue na perseguição ao Flamengo, que tem 46.

