Arthur expõe sentimento ao retornar ao Grêmio: ???Sensação de voltar para casa???

Desejo de Arthur é voltar também à Seleção Brasileira pelo seu desempenho no Grêmio

O Grêmio confirmou a volta do meia Arthur Melo nesta quinta-feira (28). O retorno ao clube que o revelou ocorre depois de sete temporadas no futebol europeu. Inclusive, a intenção do atleta é retomar o futebol que ele performava na época em que era jogador do Imortal, entre 2016 e 2018. Neste período, ele integrou o elenco que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores.

Em sua missão de recuperar o melhor nível do seu futebol, ele percebeu a necessidade em refazer conexões. Por isso, o desejo em voltar ao Brasil e se reaproximar do torcedor do Tricolor gaúcho. Ele admitiu que a recepção de alguns torcedores em sua chegada a Porto Alegre foi uma resposta.

“Falei do meu interesse em retornar para o Grêmio. É a sensação de voltar para casa. Todo o carinho que eu recebi, desde o Instagram, mensagens, até na chegada. Eles sabem, mas eu também quero falar que aqui é recíproco. Acho que também uma das decisões para voltar é por esse carinho que eu tenho deles. Queria voltar a sentir esse carinho, queria me sentir de volta em casa e aqui estou”, detalhou em entrevista à Grêmio TV.

Arthur considera que o período em que atuou na Europa lhe permitiu amadurecer em diversos aspectos da sua vida.

“Acho que hoje volto como realmente um homem muito mais maduro. Acho que é muito mais maduro em tudo, desde a questão profissional, tática, fisicamente, leitura de jogo”, afirma o volante.

Intenção em ser espelho no Grêmio

Em seguida, o meio-campista indicou que seu plano é ser uma referência para os jovens, que estão em fase de transição da base para o profissional.

“Hoje eu posso ajudar esses garotos, porque tenho essa experiência, já fiz esse caminho que eles estão fazendo. Cada detalhe vai ser importante. Cada detalhe vai ser importante para a gente voltar a sonhar e querer esse alto nível, ganhar títulos e fazer o nosso melhor”, concluiu o ídolo.

O Grêmio ainda não definiu uma data para apresentar Arthur. A expectativa é de que a sua reestreia pelo Imortal seja no duelo contra o Mirassol. Este embate deve ocorrer na Arena, no dia 13 de setembro, um sábado.

