Tottenham tenta dar chapéu no Chelsea por Xavi Simons

Xavi Simons já está em Londres para definir seu futuro - (crédito: Foto: Maja Hitij/Getty Images)

A reta final da janela de transferências pode ter uma rivalidade maior em Londres. O Tottenham entrou na briga por Xavi Simons e pode dar um chapéu no Chelsea. Os Blues já tinham um acordo encaminhado com o meia-atacante de 22 anos, do RB Leipzig.

De acordo com a ‘Sky Sports’, os Spurs demonstraram interesse no meia do RB Leipzig, que recebeu autorização para definir o futuro e está fora dos treinos com o elenco. Além disso, o jogador já está na Inglaterra e terá de escolher entre os dois rivais de Londres.

O Chelsea contava com um acordo verbal com Simons, mas o Tottenham tenta mudar o rumo da negociação com uma oferta mais atraente. O Leipzig pede cerca de 70 milhões de euros (R$ 448 milhões) para liberar o neerlandês e espera uma proposta oficial para avançar.

Simons vem de uma temporada de destaque, na qual marcou 11 gols e deu 8 assistências pelo clube alemão. Ele havia sido contratado em junho de 2024 por 55 milhões de euros, em transferência do PSG para o RB Leipzig.

