Neymar apoia Depay após críticas ao gramado sintético no Brasil

O debate sobre o uso de gramados artificiais no futebol brasileiro voltou a ganhar força nesta quinta-feira (28/8). Afinal, após o atacante Memphis Depay, do Corinthians, utilizar as redes sociais para reforçar sua insatisfação com o tema, Neymar apareceu para apoiar a crítica do holandês.

Em publicação no X (antigo Twitter), o holandês disparou: “A grama artificial mata o jogo. Brasil, quando você vai ouvir os jogadores?”. A resposta de Neymar veio em seguida, com um curto e direto “concordo”, ampliando a repercussão da crítica.

Concordo ???????????????? — Neymar Jr (@neymarjr) August 28, 2025

Críticas de Neymar e Depay são antigas

A insatisfação com esse tipo de gramado, porém, não é recente. Em março, antes da decisão do Campeonato Paulista, Memphis já havia se manifestado contra o campo do Allianz Parque, casa do Palmeiras. Em vídeo divulgado pela Corinthians TV, o atacante foi incisivo.

“Ganhamos dentro do estádio deles hoje, e isso nos dá confiança. Em um campo de merda, campo artificial. Em uma semana, ganhamos o título. Temos que ter a coragem que tivemos no primeiro tempo, quando deixamos eles correndo atrás da gente.”

Neymar também não escondeu seu incômodo. No início de agosto, o ídolo do Santos comentou as dificuldades de atuar em arenas com grama sintética.

“Jogar no Allianz para mim é praticamente impossível. Jogar em society é uma das coisas que me incomoda como jogador, independe das minhas lesões. Então, jogar no Morumbi, que é um campo muito bom, é sempre melhor. Eu fico feliz de voltar aqui.”

As falas de dois dos principais nomes do futebol brasileiro reacendem um debate já antigo: a viabilidade do uso da grama artificial em partidas de alto nível. Enquanto clubes como o Palmeiras defendem o investimento no modelo, jogadores de destaque seguem questionando o impacto na qualidade do jogo e até no risco de lesões.

