São Paulo deve ter retorno de Wendell contra o Cruzeiro no Mineirão

Wendell deve reforçar o São Paulo contra o Cruzeiro - (crédito: Foto: Pedro Guedes / São Paulo FC)

O técnico Hernán Crespo ganhou uma boa notícia para a próxima partida do Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo Wendell treinou normalmente nesta quinta-feira (28/8), no CT da Barra Funda, e deve estar à disposição para o duelo do São Paulo contra o Cruzeiro, neste sábado, às 21h, no Mineirão, pela 22ª rodada da competição.

Recuperado de uma lesão muscular na região posterior da coxa esquerda, o jogador participou de toda a atividade com o elenco, sem restrições. A expectativa é de que ele volte ao time titular, especialmente porque Enzo Díaz está suspenso. Wendell não atua desde a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico, no Morumbis.

Outro que apresentou evolução foi o zagueiro Arboleda, que também trata uma lesão muscular. O equatoriano realizou parte dos trabalhos junto ao grupo e depois complementou a atividade com exercícios de fisioterapia.

Enquanto isso, o centroavante André Silva segue em tratamento no clube. O jogador rompeu o ligamento cruzado posterior e sofreu um estiramento no cruzado anterior do joelho direito. Aliás, ele ainda avalia, junto ao departamento médico, a necessidade de cirurgia.

O elenco tricolor volta a treinar nesta sexta-feira (29/8), quando Crespo deverá definir a lista de relacionados para a viagem a Belo Horizonte.

