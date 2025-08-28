Convocado para Seleção, Jean Lucas relembra início pelo Flamengo

O meio-campista Joelinton foi cortado da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Para o lugar do jogador do Newcastle, o técnico Carlo Ancelotti chamou Jean Lucas, do Bahia. O atleta iniciou sua carreira no Flamengo, onde teve grande destaque pelas categorias de base.
Jean Lucas foi integrado ao elenco profissional do Flamengo no fim de 2017 e sempre recebeu muitos elogios nos treinamentos. Com a forte concorrência na posição, não teve chance em 2017, mas no início de 2018 já foi titular na estreia do clube no Campeonato Carioca.
“Apareceu um cara com um papel falando de uma peneira em Campo Grande, justamente na Estrada do Magarça. Fiz os treinos, no quarto dia era a peneira com o Valtinho, treinador do Flamengo. Eu jogava de ponta, mas voltava muito pra marcar, aí ele me chamou: ‘Tu não quer fazer volante, não?’. Eu: “Ta maluco?” Ele insistiu e fui. Na peneira tinha uns 40 moleques, eu joguei de volante e fiz dois gols, fui bem, arrastando. Ele reuniu todo mundo e disse que só tinham passado dois. Cheguei em casa, mostrei o papel para o meu pai. Era sério: eu ia fazer teste no Flamengo. Em janeiro, fui para o Ninho do Urubu. Eram duas semanas de teste, eu rabiscando todo mundo, voltando para marcar. Passei já no segundo dia, mas só me falaram no final. Quando disseram que eu fazia parte do Flamengo, comecei a chorar”, disse em entrevista ao “O Globo”.
A carreira de Jean Lucas
Agora com mais experiente, Jean Lucas conseguiu a tão sonhada convocada para a Seleção Brasileira. Na atual temporada, ele soma seis gols e duas assistências em 41 partidas. O camisa 6 do Esquadrão, aliás, conquistou o campeonato baiano neste ano. Jean, aliás, também se tornou o segundo maior artilheito da história do Bahia na Libertadores de 2025 — com quatro gols marcados na competição.
Revelado pelo Flamengo em 2018, o volante ganhou destaque no empréstimo pelo Santos, no ano seguinte, em negociação que envolveu a ida de Bruno Henrique ao time rubro-negro. O atleta fez parte do elenco de Jorge Sampaoli no início da temporada.
Em junho, mesmo emprestado, o Santos sofreu com a perda de seu volante, já que o Flamengo o negociou para o Lyon, da França. O clube paulista, entretanto, não recebeu nenhum valor pela transação. Depois disso, o jogador passou por Lyon, Brest e Monaco. Em 2023, voltou para o Santos e depois foi negociado para o Bahia.
