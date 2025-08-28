Vasco se aproxima de vender Figueiredo ao futebol europeu

O Vasco está perto de acertar a venda do meia-atacante Figueiredo ao futebol europeu. O jogador, atualmente emprestado ao América-MG, onde é titular, já aceitou a proposta do Alverca (POR) e está de saída do Brasil.

Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, do “SBT”, nesta quinta-feira (28/8), o Cruz-Maltino informou ao América sobre a proposta, oferecendo a oportunidade do time mineiro igualá-la. No entanto, o Coelho rechaçou a possibilidade. O América, aliás, ficará com 10% da transação por conta de uma taxa de vitrine.

Dessa forma, o time português se comprometeu em pagar 750 mil euros (cerca de R$ 4,74 milhões no câmbio atual) por 50% dos direitos econômicos de Figueiredo. O jogador assinará por três anos com o Alverca, time que ocupa a 14ª colocação da Liga Portugal.

Figueiredo, de 24 anos, está no América desde o começo do ano. Assim, já realizou 34 partidas, anotando cinco gols e quatro assistências, sendo um dos jogadores mais importantes do elenco. O Coelho, no entanto, amarga a vice-lanterna da Série B e corre sério risco de rebaixamento à terceirona.

O jogador foi revelado pelo Vasco, em 2021, realizando 29 partidas. Seus primeiros e únicos gols pelo Cruz-Maltino saíram apenas em 2022, quando marcou quatro vezes. Ele contribuiu na campanha de acesso do time carioca à Série A após dois anos na Segunda Divisão, atuando, inclusive, improvisado como lateral-direito.

