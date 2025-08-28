InícioEsportes
Esportes

Messi anuncia seu último jogo em casa nas Eliminatórias pela Argentina

Lionel Messi vai disputar seu último jogo em casa pelas Eliminatórias

Lionel Messi vai disputar seu último jogo em casa pelas Eliminatórias - (crédito: Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)
Lionel Messi vai disputar seu último jogo em casa pelas Eliminatórias - (crédito: Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

Lionel Messi vai disputar seu último jogo em casa pelas Eliminatórias. Aos 38 anos, o craque fará seu último jogo como mandante pelo torneio sul-americano quando a Argentina enfrentar a Venezuela, no dia 4 de setembro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, conforme confirmado pelo próprio capitão da seleção.

LEIA MAIS: Confira todos os jogos da ‘Fase de Liga’ da Champions

Após a vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Orlando City, pelas semifinais da Leagues Cup, na qual marcou dois gols e foi decisivo, Messi revelou em entrevista à ‘Apple TV’ que o jogo da próxima semana terá um significado especial.

“Vai ser muito especial para mim, porque será o meu último jogo pelas eliminatórias. Não sei se depois haverá amistosos ou outros jogos”, afirmou Messi, encerrando as especulações sobre se a Copa de 2026 será seu último Mundial e se essa será sua despedida em casa pelas Eliminatórias.

A Argentina já garantiu classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, e lidera as Eliminatórias com 35 pontos, dez a mais que Brasil e Equador, que têm 25. Por isso, encara os dois últimos jogos, contra Venezuela e Equador, com tranquilidade.

Família de Messi estará presente no Estádio Monumental

O duelo em Buenos Aires terá ainda um caráter emocional especial, já que Messi terá sua família ao lado.

“Minha família vai me acompanhar: minha esposa, meus filhos, meus pais. Vamos viver esse momento juntos. Depois, não sei o que vai acontecer, mas a intenção é essa”, disse o craque.

Messi, que conquistou duas Copas América (2021 e 2024), a Finalissima de 2022 e o Mundial de 2022, está convocado por Lionel Scaloni para os últimos dois jogos das eliminatórias: Venezuela, dia 4, e Equador, dia 9.

Com sete Bolas de Ouro e inúmeros títulos por Barcelona e PSG, Messi atingiu seu auge em 2022. Capitão da Argentina, o jogador conquistou a Copa do Mundo no Qatar, em 2022. Assim, o país chegou ao terceiro título Mundial, depois de 1978 e 1986.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/08/2025 18:06
    x