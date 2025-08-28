Messi anuncia seu último jogo em casa nas Eliminatórias pela Argentina

Lionel Messi vai disputar seu último jogo em casa pelas Eliminatórias. Aos 38 anos, o craque fará seu último jogo como mandante pelo torneio sul-americano quando a Argentina enfrentar a Venezuela, no dia 4 de setembro, no Estádio Monumental, em Buenos Aires, conforme confirmado pelo próprio capitão da seleção.

LEIA MAIS: Confira todos os jogos da ‘Fase de Liga’ da Champions

Após a vitória do Inter Miami por 3 a 1 sobre o Orlando City, pelas semifinais da Leagues Cup, na qual marcou dois gols e foi decisivo, Messi revelou em entrevista à ‘Apple TV’ que o jogo da próxima semana terá um significado especial.

“Vai ser muito especial para mim, porque será o meu último jogo pelas eliminatórias. Não sei se depois haverá amistosos ou outros jogos”, afirmou Messi, encerrando as especulações sobre se a Copa de 2026 será seu último Mundial e se essa será sua despedida em casa pelas Eliminatórias.

A Argentina já garantiu classificação para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, e lidera as Eliminatórias com 35 pontos, dez a mais que Brasil e Equador, que têm 25. Por isso, encara os dois últimos jogos, contra Venezuela e Equador, com tranquilidade.

Família de Messi estará presente no Estádio Monumental

O duelo em Buenos Aires terá ainda um caráter emocional especial, já que Messi terá sua família ao lado.

“Minha família vai me acompanhar: minha esposa, meus filhos, meus pais. Vamos viver esse momento juntos. Depois, não sei o que vai acontecer, mas a intenção é essa”, disse o craque.

Messi, que conquistou duas Copas América (2021 e 2024), a Finalissima de 2022 e o Mundial de 2022, está convocado por Lionel Scaloni para os últimos dois jogos das eliminatórias: Venezuela, dia 4, e Equador, dia 9.

Com sete Bolas de Ouro e inúmeros títulos por Barcelona e PSG, Messi atingiu seu auge em 2022. Capitão da Argentina, o jogador conquistou a Copa do Mundo no Qatar, em 2022. Assim, o país chegou ao terceiro título Mundial, depois de 1978 e 1986.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.