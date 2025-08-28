Sforza explica saída do Vasco: ‘Quero somar minutos’

Juan Sforza explicou a saída do Vasco para o Juventude por empréstimo. Na entrevista coletiva nesta quinta-feira (28), o volante destacou a vontade de se juntar ao clube Caxias do Sul para “seguir somando minutos” e voltar a jogar no nível que busca.
“É uma oportunidade muito boa que apresentou para mim. Falamos com Vasco e com Juventude. Eu tinha muita vontade de vir para seguir somando minutos e voltar a jogar ao nível que eu quero. Estou muito contente com você e com o Vasco, que me deixaram vir para cá para aproveitar essa oportunidade”, disse Sforza.
Cria do Newell’s Old Boys, Sforza chegou ao Cruz-Maltino em 2024. Naquela temporada, ele disputou 39 partidas, fez um gol e deu uma assistência. Em 2025, entretanto, ele participou apenas cinco partidas.
“O Vasco é um time muito grande, que tem muita mudança. O ano passado foi um ano complicado no Vasco porque tivemos três ou quatro treinadores. Quando isso acontece não é fácil. Cheguei com Ramón Díaz. Depois tivemos, Rafael Paiva, Álvaro Pacheco e Felipe Maestro”, analisou o volante.
O volante argentino, aliás, tem contrato até o fim de 2028 com o Vasco, mas ainda não conseguiu se firmar na equipe titular do Cruz-Maltino. Por fim, ele reforça o time Jaconero até o fim da temporada.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.