Newcastle fecha contratação do substituto de Isak

Nick Woltemade teve grande desempenho na temporada 2024/25, com 17 gols em 33 partidas - (crédito: Foto: Ronny Hartmann/Getty Images)

O Newcastle fechou um acordo com o Stuttgart para contratar o atacante Nick Woltemade. O clube inglês vai pagar 85 milhões de euros (R$ 544 milhões) pelo jovem alemão de 23 anos, que deve assumir o lugar de Alexander Isak, prestes a se transferir para o Liverpool. A informação é do jornalista Florian Plettenberg, especialista no mercado de transferências do futebol europeu.

Além disso, Woltemade já aceitou a proposta do Newcastle e se despediu dos colegas no Stuttgart.

Com duas convocações pela seleção alemã, o atacante teve grande desempenho na temporada 2024/25, com 17 gols em 33 partidas oficiais. Entre eles, destacou-se o gol na final da Copa da Alemanha, que ajudou na conquista do título.

