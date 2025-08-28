Lecce x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (29), Lecce e Milan se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Via del Mare, na cidade de Lecce, em partida válida pela 2ª rodada da Serie A.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+ (streaming).

Como chega o Lecce

O Lecce aposta na vantagem de jogar em casa para surpreender o Milan e arrancar pontos de um dos favoritos ao título. Além disso, o time quer aproveitar a má fase dos adversários para buscar a primeira vitória nesta edição do Italiano.

Na primeira rodada, o Lecce visitou o Genoa e ficou no empate sem gols. Agora, o time faz sua estreia em casa e vai tentar manter a invencibilidade no Calcio. Além disso, o clube venceu a Juve Stabia na primeira fase da Copa da Itália e chega embalado para manter o bom momento.

Contudo, o técnico Eusebio di Francesco terá duas baixas para o duelo contra o Milan. Isto porque Filip Marchwinski e Gaby Jean, lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan já começa a sua trajetória na Serie A pressionado. Após uma temporada 2024/25 decepcionante, o time estreou no Italiano com uma derrota em casa para a Cremonese, no último final de semana, por 2 a 1, e San Siro.

Luka Modric foi a principal contratação do Milan nesta janela de transferências, porém mesmo sendo titular, o clube não conquistou a vitória na primeira rodada.

Dessa maneira, o clube de Milão precisa buscar o resultado positivo fora de casa para somar os primeiros pontos no Italiano e não deixar os seus principais rivais abrirem vantagem na parte de cima da tabela.

Além disso, o atacante Rafael Leão, que se recupera de lesão, é tratado como dúvida para a escalação do técnico Massimiliano Allegri para o jogo desta sexta-feira.

LECCE X MILAN

2ª rodada do Campeonato Italiano 2025/26

Data-Hora: sexta-feira, 29/08/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce (ITA).

LECCE: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly, Berisha; Banda, Camarda, Morente. Técnico: Eusebio Di Francesco.

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovi?; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupiñán; Pulisic, Giménez (Rafael Leão). Técnico: Massimiliano Allegri.

Árbitro: Livio Marinelli (ITA).

