Jogador do Bahia viraliza ao expor inconveniente visita recorrente

Volante está cedido ao Bahia por empréstimo de um ano - (crédito: Foto: Letícia Martins/EC Bahia)
O meio-campista Rodrigo Nestor, que defende o Bahia, começou a ganhar destaque nas redes sociais por um motivo inusitado. No caso, o atleta compartilhou que sua casa passou a receber a visita frequente de um sapo. Contudo, a presença do animal se mostrou incômoda pelos relatos do jogador, pois o animal costuma se aproveitar de alimentos dos bichos de estimação do volante.

Alguns registros da presença do sapo na casa e os relatos de indignações de Nestor se tornaram episódios cômicos para internautas.

“Na moral é todo dia isso kkkk”, indicou o jogador.

“Vai começar a pagar aluguel também, tá todo dia aqui”, reclamou o meio-campista.

“Você é desaforado, esse é seu problema”, apontou o volante.

Nestor está em sua primeira temporada no Bahia, já que está cedido por empréstimo pelo São Paulo. O clube nordestino terá que comprar o jogador se uma meta de desempenho prevista em contrato for alcançada. Até o momento, o meio-campista intercala entre titular e reserva. Afinal, das 57 partidas do Bahia na temporada, ele atuou em 31, iniciando 17 deles e começando no banco em 14. Além disso, em outros 18 jogos em que esteve à disposição, sequer entrou em campo.

Bahia contrata atacante que disputou o Mundial de Clubes

O Bahia acertou a contratação de Mateo Sanabria, atacante argentino que disputou o último Mundial de Clubes pelo Al Ain, dos Emirados Árabes e assinou contrato até dezembro de 2030. O sucesso na negociação ocorreu apenas na segunda investida, visto que a oferta inicial de empréstimo não interessou ao clube do Oriente Médio. Além de desembolsar 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) pelo reforço em definitivo, o Esquadrão se comprometeu a pagar outros 2 milhões de euros (12,7 milhões) em caso do cumprimento de metas.

Sanabria disputou 33 partidas na última temporada pelo Al Ain e anotou seis gols e duas assistências em 1.356 minutos. Ele despontou para o futebol no Lanús e depois defendeu o Central Córdoba

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/08/2025 19:47
