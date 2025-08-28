Destaque do Palmeiras e da Seleção Brasileira, lateral encaminha saída do clube

Lateral do Palmeiras deve atuar pela primeira vez fora do Brasil - (crédito: Foto: Staff Images/CBF. )

O Palmeiras deve ter uma mudança na sua equipe de futebol feminino, já que a lateral Fê Palermo está perto de deixar o clube para acertar com o London, da primeira divisão da Inglaterra, ou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Os dois clubes disputam a contratação da jogadora, que tem vínculo com o Verdão até 31 de dezembro deste ano. Como faltam menos de seis meses para o fim do contrato, Palermo pode assinar um pré-contrato ou sair antes do término. Segundo o portal ge, a atleta ainda não decidirá, já que no domingo o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, em jogo do Campeonato Brasileiro que pode garantir vaga na final e, de quebra, o retorno à Libertadores.

Palermo chegou ao Verdão no ano passado e conquistou o título estadual com a equipe. A ida para qualquer um dos interessados será sua primeira experiência fora do futebol brasileiro. No Brasil, ela já defendeu Avaí/Kindermann, Flamengo, Santos e São Paulo.

Mesmo atuando no exterior, Palermo pretende seguir sendo convocada pelo técnico Arthur Elias para a Seleção Brasileira. Recentemente, ela participou das conquistas da Copa América Feminina em 2022 e 2025.

