MLS bate recorde de gastos e se torna a 8ª liga que mais investe no mundo

Os clubes da Major League Soccer (MLS) bateram um recorde de investimentos no mercado de transferências em 2025, com 336 milhões de dólares (R$ 1.8 bilhões) gastos, de acordo com informações divulgadas pela liga americana nesta quinta-feira (28).

O valor é mais que o dobro do registrado em 2024, quando os clubes investiram 188 milhões de dólares (R$ 1 bilhão).

A oitava liga que mais gasta no mundo

Com esse desempenho, a MLS ficou em oitavo lugar entre as ligas que mais gastaram em 2025, superando em mais de duas vezes os números de ligas como a Liga MX, a primeira divisão da Argentina e a Pro League da Bélgica.

O relatório destaca ainda que a MLS quebrou seu próprio recorde de gastos em contratações individuais três vezes ao longo do ano.

Destaques do mercado na MLS

O Los Angeles FC liderou os investimentos ao pagar 26,5 milhões de dólares (R$ 143 milhões) pelo sul-coreano Son Heung-Min. Na mesma temporada, o Atlanta United investiu 22 milhões de dólares (R$ 118,8 milhões) pelo atacante marfinense Emmanuel Latte Lath, e o Cincinnati gastou 16,3 milhões de dólares (R$ 88 milhões) para contratar o togolês Kevin Denkey.

Ao todo, foram 169 contratações internacionais, envolvendo jogadores de 50 países e com idade média de 25,2 anos. Por fim, entre as ligas mais fornecedoras de atletas estão Brasil (11), Argentina (10), Inglaterra (8) e Portugal (8).

