Athletico se manifesta após invasão de torcedor ao goleiro Hugo, do Corinthians

Hugo sendo agredido por invasor

Hugo sendo agredido por invasor - (crédito: Foto: reprodução)
Hugo sendo agredido por invasor - (crédito: Foto: reprodução)

A diretoria do Athletico se manifestou um dia após o duelo contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa do Brasil, na Ligga Arena. Durante a partida, um torcedor invadiu o campo e agrediu o goleiro Hugo Souza. Segundo o Furacão, as autoridades presentes detiveram o homem rapidamente.

O clube classificou a atitude como “reprovável”. Disse também que adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves. Além disso, informou que vai acompanhar o caso de perto, cobrar a punição do invasor e tomar as providências judiciais cabíveis contra ele.

A confusão aconteceu aos 52 minutos do segundo tempo, quando a bola ainda rolava. Naquele momento, o Corinthians já vencia por 1 a 0, placar que se manteve até o fim com gol de Gui Negão. O invasor partiu de um setor destinado à torcida do Furacão. Em seguida, a polícia o levou para a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos (Demafe). Ele foi autuado pela Lei Geral do Esporte, no artigo que trata de “promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito em eventos esportivos”.

Nota do Athletico

O Club Athletico Paranaense esclarece que o torcedor que invadiu o gramado na partida de ontem, contra o Sport Club Corinthians Paulista, foi imediatamente contido pela equipe de segurança e conduzido às autoridades policiais, com o devido registro de boletim de ocorrência. Ele não é sócio do Clube.

O Athletico não admite esse tipo de comportamento e adotou medidas rápidas e firmes para evitar consequências mais graves, garantindo a segurança de atletas, comissão técnica, arbitragem e demais profissionais presentes no campo de jogo.

O Clube acompanhará de perto o andamento da questão criminal, além de adotar as providências judiciais cabíveis contra o infrator.

O Athletico Paranaense reafirma seu compromisso inegociável com a ordem, a segurança e o respeito ao esporte.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/08/2025 21:29
