Bahia sai na frente do Fluminense nas quartas da Copa do Brasil

Fluminense e Bahia fazem jogo bom e equilibrado em Salvador, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Baianos vencem, 1 a 0 - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Bahia e Fluminense fizeram ótimo jogo na noite desta quinta-feira, 28/8, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo valeu pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, com boas chances para cada lado. Mas quem levou a melhor foi o time baiano. Com um gol de Luciano Juba, no segundo tempo, venceu por 1 a 0. O Tricolor fez um jogo em que se impôs em muitos momentos e saiu lamentando um gol anulado de Serna no primeiro tempo (impedimento por centímetros) e um pênalti que o juiz Raphael Claus marcou, mas cancelou ao ver o VAR, no finzinho.

Com esta vitória, o Bahia abre importante vantagem para o jogo da volta, que será em 10/9, no Maracanã. Basta o empate para ir à semifinal. O vencedor deste duelo enfrenta Vasco ou Botafogo na semifinal. O primeiro jogo entre os cariocas terminou 1 a 1.

Bom primeiro tempo com Fluminense atuante

O Bahia entrou sem Caio Alexandre e Ademir, e com Cauly e Kayky desde o início. O técnico Rogério Ceni apostou em marcação alta e velocidade para tentar envolver o Fluminense e dominar este jogo. Afinal, a vitória em casa seria determinante para uma tranquilidade no jogo da volta, no Rio. Assim, abusando da troca de passes pelo meio com Jean Lucas e Everton Ribeiro, ou velocidade pelos flancos com os laterais Árias e Juba, o Bahia comandou a primeira metade da etapa. E quase marcou em cabeçada de Jean Lucas. Mas ela foi na trave.

O Fluminense, fechado, buscava lançamentos e contra-ataques. Teve a falta de sorte de perder Samuel Xavier aos 11 minutos, machucado (entrou Guga). Mas teve a primeira real oportunidade aos 23. E que chance! Canobbio ganhou no meio, triangulou com Everaldo, tocou para Serna e a sobra ficou exatamente com Canobbio na cara de Ronaldo, na área. Porém, seu o chute foi em cima do goleiro. Que oportunidade!

Esse lance desconcentrou o Bahia. Afinal, ficou acuado por quatro minutos. Quase foi fatal. Aos 27, Renê cobrou escanteio pela direita, Martinelli subiu e tocou na segunda trave para a cabeçada de Serna no gol. Fluminense 1 a 0? Não. Por centímetros, o atacante estava impedido. Gol anulado. Assim, neste primeiro tempo em que o Bahia foi melhor até os 22 minutos, mas o Flu superior a partir daí, os times foram para o intervalo no 0 a 0.

Bahia leva a melhor no segundo tempo

O Fluminense manteve uma pegada ofensiva na volta do intervalo e teve ótima chance em cabeçada de Everaldo. Desta vez, foi o Bahia que demorou para se ajustar em campo. Mas só foi ter uma chance aos 33: um escanteio da direita encontrou David Duarte desmarcado. A cabeçada encontrou Fábio, que fez ótima defesa. Na sobra, Tiago foi bloqueado.

O lance fez o jogo pegar fogo. E, aos 39, um voleio de Nonato obrigou Ronaldo a fazer a defesa da partida, evitando o gol dos cariocas. Só que, aos 40, um cochilo terrível da defesa do Fluminense foi fatal. Jean Lucas, na sua intermediária de defesa, lançou o lateral Luciano Juba nas costas dos zagueiros. Thiago Silva não chegou, Guga, desesperado para cobrir o buraco, também não. Juba, assim, tocou na saída de Fábio. Gol do Bahia.

Atrás, o Flu quase empatou pouco depois. Soteldo fez boa jogada pela esquerda e, na área, chutou e Santiago Árias cortou. Como a bola foi em seu cotovelo, o árbitro deu pênalti. Mas o VAR o chamou e como o lateral do Bahia estava com o braço fechado, penalidade desmarcada. Assim, festa para o Bahia. Está aum empate da semifinal da Copa do Brasil.

BAHIA 1×0 FLUMINENSE

Quartas de final da Copa do Brasil-2025 – ida

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data: 28/08/2025

Gol: Luciano Juba, 39’/2ºT (1-0)

BAHIA: R onaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo (Rezende, 49’/2ºT), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 25’/2ºT); Cauly (Tiago, 25’/2ºT), Willian José (Lucho Rodríguez, 9’/2ºT) e Kayky (Erick Pulga, 9/2ºT) . Técnico: Rogério Ceni.

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 11’/1ºT), Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli (Bernal, 33’/2ºT) e Nonato (Lucho Acosta, 49’/2ºT); Canobbio, Everaldo (Cano, 33’/2ºT) e Serna (Soteldo, 33’/2ºT) . Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)

VAR: Wagner Reway (SC)

Cartões amarelos: Lucho Rodríguez (BAH); Renê (FLU)

Cartões vermelhos: –

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.