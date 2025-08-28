Operário x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitram

Em duelo paranaense, Operário e Coritiba se enfrentam pela 24ª rodada da Série B. O confronto acontece na noite desta sexta-feira (29), às 19h, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. No primeiro turno, o Coxa venceu por 2 a 0 no Couto Pereira.

O Fantasma tenta se aproximar da parte de cima da tabela, já que ocupa a 11ª colocação, com 30 pontos. Na última rodada, o Alvinegro bateu o Paysandu por 2 a 1, fora de casa. Por outro lado, o Verdão ficou no empate sem gols contra o Remo, dentro do Couto, e perdeu a ponta da tabela, ficando na vice-liderança, com 43 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo streaming Disney+.

Como chega o Operário

Sem perder há dois jogos, o Fantasma tenta voltar a vencer em casa depois de empatar com o Avaí em seu último jogo no Germano Kruger. O Operário mantém um tabu contra o clube da capital, sem perder em Ponta Grossa para o Verdão há 14 anos. Para o confronto, o técnico Alex conta com os retornos do zagueiro Joseph, do volante Índio e do atacante Rodrigo Rodrigues, que estavam suspensos na última partida. Entretanto, o treinador não contará com o lateral-direito Diogo Mateus e o zagueiro Miranda, de fora pelo terceiro cartão amarelo.

Como chega o Coritiba

No reencontro com o ídolo Alex, o Coxa tenta aproveitar o bom retrospecto como visitante para voltar a vencer na Série B. Se dentro do Couto Pereira o Alviverde não vence há quatro partidas, por outro lado, fora de casa, são sete jogos sem perder. Para quebrar o jejum no interior paranaense, Mozart terá alterações em todos os setores do campo. O treinador terá os desfalques de Pedro Morisco, Josué e Lucas Ronier, que estão suspensos. Além disso, Everaldo sofreu uma entorse no tornozelo e fica de fora da partida, abrindo a possibilidade de Rodrigo Rodrigues estrear como titular.

OPERÁRIO X CORITIBA

Campeonato Brasileiro Série B – 24ª rodada

Data e horário: 29/08/2025 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR)

OPERÁRIO: Elias; Gabriel Souza, Giraldo, Joseph e Cristiano; Índio (Thiaguinho), Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues (Kleiton) e Ademílson. Técnico: Alex.

CORITIBA: Pedro Rangel; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Machado, Sebastián Gómez e De Pena; Clayson, Dellatorre (Rodrigo Rodrigues) e Iury Castilho Técnico: Mozart.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Leandra Aires Cossette (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

