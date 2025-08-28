InícioEsportes
Após negociação fracassada com o Grêmio, Roger Guedes segue brilhando no Qatar

O atacante Roger Guedes segue brilhando na temporada pelo Al-Rayyan. Nesta quinta-feira (28), ele decidiu o clássico contra o Al-Duhail e marcou o único gol da partida. O lance aconteceu em meio ao interesse do Grêmio, que passou semanas tentando contratá-lo sem sucesso.

Roger Guedes balançou a rede aos 15 minutos do segundo tempo. Ele pegou o rebote da cabeçada de De Sart e acertou um bonito chute de primeira, com o pé esquerdo. O atacante mantém média de um gol por jogo: marcou três vezes em três partidas. Na estreia, fez dois gols na vitória por 3 a 1 sobre o Al-Sailiya.

Desde que chegou ao Al-Rayyan, Roger Guedes virou destaque. Na temporada passada, marcou 23 gols em 26 jogos e deu cinco assistências. No ano seguinte, fez 31 e distribuiu três passes decisivos. No total, soma 57 gols em 70 jogos, números que o colocam entre os melhores jogadores do Qatar.

Clubes brasileiros frequentemente aparecem como possíveis destinos para o atacante. O Grêmio foi quem mais se aproximou, mas desistiu quando a diretoria do Al-Rayyan aumentou a pedida. Roger Guedes ganhou projeção nacional no Criciúma, depois defendeu Palmeiras, Atlético-MG e Corinthians. Ele está fora do futebol brasileiro desde 2023.

