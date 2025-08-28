Magnata grego confirma intenção de investir no futebol brasileiro

Controlador de Olympiacos (GRE), Nottingham Forest (ING) e Rio Ave (POR), Evangelos Marinakis confirmou a intenção de investir no futebol brasileiro, nesta quinta-feira (28), em entrevista ao canal “TNT”, durante o sorteio desta edição da Liga dos Campeões da Europa. O magnata grego, porém, não citou o nome do Botafogo, apesar de uma aproximação recente com o sócio majoritário da SAF alvinegra, John Textor.

“Temos examinado vários clubes. Há um grande interesse nas categorias de base, nos jovens talentos. Como eu disse, estamos buscando unir forças com uma das maiores categorias de base do Brasil, em São Paulo. Tivemos sérias discussões e negociações. O Brasil é um país que amo, eu realmente valorizo o talento, o espírito, o fato de o futebol ser um estilo de vida. Amamos esse país e respeitamos muito os talentos e as tradições do futebol”, ponderou o grego.

Segundo notícia da “ESPN”, Marinakis já assinou um empréstimo a John Textor para o acionista majoritário da SAF do Botafogo resolver suas pendências com a Ares Management, fundo que emprestou dinheiro para o big boss norte-americano comprar o Lyon, em 2022. Ainda faltam, porém, as assinaturas pelo lado do Glorioso.

O empréstimo seria no modelo conversível. Ou seja, o magnata grego cede a maior parte do valor necessário para Textor realizar a operação nas Ilhas Cayman, paraíso fiscal onde o Godfather abriu uma empresa para recomprar o Botafogo e incluir o RWDM Brussels, algo que não aconteceu por conta das disputas jurídicas pelo controle da SAF do Mais Tradicional.

