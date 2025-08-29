InícioEsportes
Ceni faz ‘previsão’ após Bahia derrotar o Fluminense: ‘Acho que teremos um 2º convocado à Seleção’

Luciano Juba comemora gol ao lado dos companheiros na Fonte Nova

O técnico Rogério Ceni não escondeu a satisfação com o desempenho do Bahia no triunfo por 1 a 0 sobre o Fluminense na noite desta quinta-feira (28), pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Mas um jogador em especial mereceu comentários mais direcionados do comandante tricolor: o lateral-esquerdo Luciano Juba, autor do gol solitário na Arena Nova Nova. E com direito a uma “previsão” envolvendo a Seleção Brasileira. Confira o vídeo!

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/08/2025 00:53
