Convocada, dupla do Cruzeiro faz a diferença em campo

Recém-convocados, Fabrício Bruno e Kaio Jorge decidiram o clássico contra o Atlético. Além de marcar um gol de placa, o zagueiro deu a assistência para o centroavante, artilheiro do Cruzeiro na temporada, ampliar a vantagem e fechar o placar. Assim, eles confirmaram a boa fase e mandaram um recado para Carlo Ancelotti.
Fabrício Bruno teve mais influência no clássico. Afinal, marcou um gol e deu uma assistência. Além disso, o zagueiro venceu todos os quatro duelos no chão e oito dos nove duelos pelo alto, de acordo com o “SofaScore”. Ele também colaborou com sete cortes, três interceptações e três chutes bloqueados. Assim, foi o líder do jogo nos três quesitos.
Já Kaio Jorge, por sua vez, acertou duas de três finalizações no alvo e marcou um gol. Assim, marcou pela terceira vez nos últimos três jogos. Artilheiro do Brasileirão com 15 gols, o centroavante chegou a três em cinco partidas na Copa do Brasil. Na temporada, soma 18 gols e cinco assistências em 30 jogos, com média de 0,76% participações em gols no ano.
Com a vitória por 2 a 0, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Copa do Brasil. A Raposa volta a enfrentar o Galo no dia 11, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final. Antes, recebe o São Paulo, no sábado (30), às 21h, também em casa, pela 22ª rodada do Brasileirão.
