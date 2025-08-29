Entre a crise e a virada de chave: qual o futuro do Atlético com e sem Cuca?

O futuro do Atlético está em jogo dentro e fora de campo. A dura derrota no clássico para o Cruzeiro na noite da última quarta (27), na Arena MRV, de fato, aumentou a pressão sobre o time. O cargo do técnico Cuca, com isso, se tornou bastante incerto para a sequência. O clube, inclusive, já trabalha com o nome de Pedro Caixinha como um possível substituto. O primeiro passo para a reação, contudo, é o jogo de domingo (31) contra o Vitória pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O desafio mais imediato do time é conseguir “virar a chave” rapidamente. A equipe precisa de um bom resultado na competição nacional para recuperar a moral. A partida contra o Vitória, no Barradão, portanto, virou um verdadeiro teste de fogo. Um triunfo pode devolver a confiança ao elenco antes do jogo de volta contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

Atlético se movimenta por substituto

A permanência de Cuca no comando, no entanto, é uma grande incógnita. O próprio treinador, em sua última coletiva, demonstrou grande incerteza sobre o futuro. Ele disse que “não tem um prazo e nem uma certeza de que as coisas vão melhorar”. Para completar todo o cenário de instabilidade, o técnico passou por uma cirurgia no ombro nesta quinta-feira (28).

Nos bastidores, a diretoria do Atlético já parece se movimentar. Conforme apurado pelo Jogada10, o clube já trabalha com um possível substituto caso Cuca saia. O nome mais forte no momento é o do português Pedro Caixinha. Uma proposta, inclusive, já teria sido feita ao treinador. Tite também foi sondado, mas está indisponível devido a uma cirurgia que pretende fazer no joelho em setembro.

O futuro do comando do time, enfim, pode ser definido nos próximos dias. Um bom resultado contra o Vitória pode dar um novo e importante fôlego a Cuca. Um novo tropeço, por outro lado, pode acelerar a sua demissão. O clube, de toda forma, parece já ter o seu plano de contingência muito bem traçado.

