Santos cria ‘operação’ para convencer Guilherme a permanecer após protestos

O Santos iniciou uma verdadeira “força-tarefa” para evitar a saída de Guilherme, peça-chave do elenco em 2025. O atacante, alvo de protestos de torcedores organizados durante a invasão ao CT Rei Pelé, revelou ter recebido ameaças pessoais e colocou em dúvida sua permanência no clube.

A diretoria vê o camisa 11 como “indispensável” e intensificou esforços para convencê-lo a continuar. Além do presidente Marcelo Teixeira e do diretor de futebol Alexandre Mattos, o técnico Juan Pablo Vojvoda e até o capitão Neymar participaram das conversas.

Vojvoda, que trabalhou com o jogador no Fortaleza, ressaltou em reunião o peso de Guilherme dentro do time. O atacante, porém, se mostrou reticente: afirmou estar “marcado” e teme ser novamente alvo de críticas “a cada erro” em campo. Enquanto o impasse se arrasta, seu empresário já analisa possíveis propostas do mercado.

Mesmo em meio à incerteza, a expectativa da comissão técnica é que Guilherme seja titular contra o Fluminense, no domingo, na Vila Belmiro. A diretoria cita como exemplo sua atuação na virada sobre o Cruzeiro, quando marcou um gol e deu uma assistência. A goleada sofrida diante do Vasco, porém, reacendeu as pressões externas.

Com 13 gols e quatro assistências em 2025, Guilherme tem participação direta em 40% dos gols do Santos no ano, o que reforça o peso da decisão e a preocupação da cúpula santista em não perder seu destaque ofensivo.

