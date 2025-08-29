Vasco volta à Ilha do Retiro três anos depois de confusão

A data era 16 de outubro de 2022. Vasco e Sport lutavam ferrenhamente pelo acesso à Série A do Brasileirão, quando se enfrentaram pela 35ª rodada da Segundona do citado ano. E, em jogo quente, com confusão e que sequer terminou, o Cruz-Maltino saiu com um importantíssimo empate em 1 a 1, mantendo a quarta colocação e, assim, a vantagem perante o rival pernambucano, que ficou estacionado em quinto com três pontos a menos que os cariocas.

Pouco menos de três anos depois, chegou a vez do Vasco voltar à casa do Sport, agora em jogo válido pela elite do futebol brasileiro. Será neste domingo (31), às 20h30, pela 22ª rodada do Brasileirão. Relembre com o Jogada10, então, como foi aquela epopeia na tarde pernambucana.

LEIA MAIS: Confira todos os jogos da ‘Fase de Liga’ da Uefa Champions League

Jogo era “final antecipada”

O Vasco chegou para aquele jogo na quarta colocação, com 55 pontos. A quatro rodadas do fim da Série B, apenas o Cruzeiro tinha vaga assegurada na primeira divisão, já que abrira 20 pontos em relação ao quinto colocado. O Grêmio, em segundo, com 57, tinha vaga encaminhada. Já Bahia (terceiro, com 56), Vasco (quarto, com 55), Sport (quinto, com 52) e Ituano (sexto, com 51) lutavam ferrenhamente pelas vagas restantes ao acesso.

Assim, a Ilha do Retiro estava completamente abarrotada para o duelo em questão, válido pela 35ª rodada. Afinal, caso ganhasse, o Sport iria alcançar o Cruz-Maltino em pontos e em vitórias, ficando atrás apenas pelo saldo de gols. Facundo Labandeira, aos 20′ da etapa final, colocou o time da casa na frente, levando o estádio ao delírio.

No fim do prélio, porém, um “velho conhecido” da torcida do Sport seria o pivô de uma grande confusão. Afinal, o atacante Raniel, que saíra do banco no intervalo para o lugar de Nenê, tem história com o Santa Cruz, rival histórico do Leão. O à época camisa 9 do Vasco iniciara a carreira nas categorias de base do Santinha.

Dessa forma, com o Vasco atrás no placar, precisou sair para o ataque para buscar pelo menos um empate. Já aos 42′, Gabriel Pec chutou, Saulo deu rebote e derrubou Alex Teixeira na sequência do lance. Após sete minutos de revisão do VAR, o árbitro Raphael Claus optou por marcar pênalti a favor dos visitantes.

Confusão inicia após gol do Vasco

Calmo e sereno, Raniel foi para a bola e anotou o gol que deixaria tudo igual. Ao sair para comemorar em frente à torcida organizada do Sport, torcedores invadiram o gramado, iniciando uma gigantesca confusão. Não à toa, jogadores do Vasco foram correndo para o vestiário, com o árbitro encerrando o prélio antes do fim por conta da violência atrás do gol.

O STJD entrou na jogada, punindo o Sport com oito mandos de campo sem torcida. Além disso, uma punição de R$ 100 mil e também a perda dos pontos do jogo, declarando o Vasco vencedor por 3 a 0 (isso, a posteriori, ou seja, após o fim do torneio). No entanto, voltou atrás com parte da decisão, reduzindo para seis jogos de punição e voltando com o placar original do cotejo (1 a 1).

O empate serviu de excelente grado ao Cruz-Maltino, que terminaria a competição em quarto, com 62 pontos, e garantindo vaga de volta à Série A após dois anos na Segundona. O Sport, por sua vez, seguiu seu calvário, terminando em sétimo, com 57 pontos, e permanecendo mais dois anos na Segunda Divisão. Em 2024, porém, conquistou o sonhado acesso, retornando à elite após quatro anos longe.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.