Palmeiras se aproxima de R$ 700 milhões em vendas e supera meta em 2025

O Palmeiras caminha para registrar um faturamento histórico em 2025 com a venda de atletas. As negociações realizadas até agora já renderam R$ 628,1 milhões, e o clube pode alcançar a marca de R$ 703,15 milhões caso confirme as transações ainda em andamento. A previsão inicial do orçamento para a temporada era de R$ 301,6 milhões, valor já superado em mais de 100%.

A movimentação mais recente foi a venda de 60% dos direitos econômicos de Vanderlan ao Red Bull Bragantino, em operação avaliada em R$ 28,4 milhões. Além disso, a saída do meia Thalys para o Almería, da Espanha, deve render cerca de 6 milhões de euros (R$ 37,9 milhões). O jogador, que já viajou nesta sexta-feira (29/8), deve finalizar os últimos trâmites antes do anúncio oficial.

Outro ativo importante é o atacante Kevin, atualmente no Shakhtar Donetsk. O Fulham, da Inglaterra, formalizou proposta de 37 milhões de euros (R$ 233,2 milhões) para contratá-lo. O Palmeiras mantém 10% de uma futura venda e ainda receberá 2% via mecanismo de solidariedade da Fifa, o que pode render 4,4 milhões de euros (R$ 27,7 milhões) aos cofres alviverdes. A recente negociação entre os ingleses e o Verdão pela compra de Andreas Pereira pode acelerar este processo.

Palmeiras já soma 15 saídas

Ao todo, o clube já contabiliza 15 saídas do elenco principal em 2025, mas também foi ativo no mercado para recompor o elenco. Os investimentos feitos em contratações se aproximam dos R$ 700 milhões, valor semelhante ao montante arrecadado. O próximo reforço esperado é justamente Andreas Pereira, aguardado em São Paulo nos próximos dias para assinar contrato.

A previsão para a temporada era de faturar R$ 301,6 milhões em transações de jogadores, incluindo o reconhecimento contábil da transferência de Estêvão para o Chelsea.

Apesar do valor expressivo, o Palmeiras não receberá todos os montantes de forma imediata. Assim como nas compras, as vendas costumam ser parceladas. Como no caso do lateral Jefté, adquirido em três prestações.

