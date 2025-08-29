Voando baixo! Pedro volta à boa fase e entra na briga pela artilharia do Brasileirão

O Flamengo é o atual líder do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. Além disso, o Rubro-Negro pode ter o atacante Pedro no topo da artilharia da competição nacional. Na goleada histórica sobre o Vitória, na última rodada, o camisa fez um hat-trick e entrou de vez na disputa para entrar na ponta dos maiores goleadores do Brasileirão de 2025.

Pedro, afinal, chegou a 10 gols no Campeonato Brasileiro, com apenas 14 jogos. Vale ressaltar que, neste momento, o artilheiro do torneio é Kaio Jorge, atacante do Cruzeiro, que balançou as redes em 15 oportunidades.

Artilheiros do Brasileirão 2025 (jogos):

Kaio Jorge – 15 gols (20)

Arrascaeta e Vegetti – 11 gols (18)

Pedro – 10 gols (14)

Reinaldo – 07 gols (18)

Pedro Raúl – 07 gols (19)

Depois da atuação de gala diante do Vitória, Pedro segue tentando se firmar como atacante titular do time de Filipe Luís. Por causa da lesão do camisa 9, Bruno Henrique começou a atuar como centroavante, improvisado, a pedido do comandante rubro-negro. No entanto, o artilheiro “reverência” já aparece ter retomado a titularidade. Nas últimas três partidas, ele balançou as redes seis vezes.

“Creio que tudo que acontece na minha vida tem um propósito. Só tenho que agradecer a Deus por cada fase, cada etapa que eu enfrento, cada desafio que eu passo. Isso serve para eu amadurecer, eu crescer cada vez mais. Agora é continuar trabalhando para conquistar ainda mais com essa camisa”, afirmou após o jogo contra o Vitória.

Pedro, assim, foi o artilheiro do Flamengo nas últimas três temporadas: em 2022 fez 29 gols, no ano seguinte, bateu o seu recorde com 35; e na temporada passada, estufou a rede 32 vezes até setembro, quando sofreu a grave lesão que o tirou de combate até abril desse ano.

Com a confiança em alta, o camisa 9 vive agora o seu melhor momento desde a cirurgia no joelho esquerdo e deve ser novamente titular contra o Grêmio no próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã. O Tricolor, aliás, é uma das maiores vítimas do atacante no estádio. O jogador já marcou três vezes diante do adversário e pode aumentar esse número.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.