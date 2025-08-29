Manchester United recusa proposta do Betis pelo brasileiro Antony

Antony em ação com a camisa do Betis durante a última temporada europeia - (crédito: Foto: Divulgação/Real Betis )

O Manchester United recusou, nesta sexta-feira (29), a oferta do Betis para contratar o brasileiro Antony. Assim, o brasileiro, que defendeu as cores do clube espanhol por empréstimo na última temporada, não irá retornar permanecerá no clube verdiblanco neste primeiro momento.

Apesar disso, o desejo do atacante, que está fora dos planos do técnico Ruben Amorim, é seguir no futebol espanhol. No entanto, os dirigentes ingleses têm feito jogo duro na negociação, visto que pagaram 100 milhões de euros em 2022 pelo jogador, de acordo com informações do diário “Marca”, da Espanha.

Dessa forma, os espanhóis terão até este final de semana para convencer o Manchester United. Afinal, a janela de transferências se encerra nesta terça-feira (2) na Europa, e o prazo é bem curto para selar o acordo.

Os Red Devils fixaram o preço de Antony em 50 milhões de euros. Ele tem chamado a atenção de clubes da Alemanha, como Bayer Leverkusen, e da Arábia Saudita, que chegaram a fazer consultas, mas sem ofertas concretas.

Dessa forma, o jogador passou a pressionar para que possa seguir como protagonista no clube espanhol, ainda mais com a proximidade da Copa do Mundo. Ele pretende ficar no radar do técnico Carlo Ancelotti e sonha em ter mais oportunidades com a camisa amarelinha.

Por fim, pelo verdiblanca, o brasileiro soma 26 partidas desde janeiro, com nove gols e seis assistências. Ele foi protagonista da equipe finalista da Conference League, com a derrota na decisão para o Chelsea, assim como na boa campanha na La Liga. O time, portanto, garantiu a classificação para a Liga Europa ao terminar a trajetória na sexta colocação.

