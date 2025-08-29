André Silva deve perder temporada do São Paulo com ou sem cirurgia

O São Paulo ainda avalia qual será o caminho a seguir no tratamento da grave lesão sofrida por André Silva. O atacante rompeu o ligamento cruzado posterior e também sofreu um estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito. As opções são um tratamento conservador ou a intervenção cirúrgica.

Segundo especialistas, o cruzado posterior tem a função de impedir que o joelho vá para trás, e sua lesão está sendo considerada incomum no futebol, diferente do cruzado anterior, mais recorrente em atletas profissionais.

Independentemente da escolha, o jogador dificilmente voltará a atuar em 2025. O tempo médio de recuperação em casos de tratamento sem cirurgia varia de quatro a cinco meses. Já em casos cirúrgicos, o processo pode levar até um ano, o que praticamente encerraria sua temporada.

O grau da lesão é determinante. Quando a instabilidade do joelho é pequena, o tratamento clínico pode ser suficiente. Mas, nos casos em que há deslocamento maior, a cirurgia é recomendada para garantir estabilidade a longo prazo.

Além do tempo de recuperação, a decisão envolve impacto direto na performance futura do atacante, algo que vem sendo analisado pelo departamento médico tricolor antes da definição.

São Paulo atrás de um substituto

Contudo, enquanto não define o tratamento, o São Paulo corre para reforçar o setor. Isso porque além de André Silva, o Tricolor também não conta com Calleri e Ryan Francisco, com o mesmo problema. Assim, resta apenas Juan Dinenno como centroavante no elenco de Hernán Crespo. O clube, aliás, já realizou sondagens para contratar o atacante Marcelo Ryan, do Tokyo FC.

