Mário Bittencourt afirma que Fluminense não deve contratar mais reforços na janela

Antes do revés por 1 a 0 para o Bahia pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em Salvador, o presidente Mário Bittencourt afirmou que o Fluminense não deve trazer mais reforços nesta janela.

De acordo com o dirigente, o clube deve terminar a janela, que se encerra no dia 2 de setembro, com os quatro reforços já anunciados. John Kennedy, Lucho Acosta, Santiago Moreno e Igor Rabello chegaram ao clube.

Vale lembrar que o clube vendeu o colombiano Jhon Arias para o Wolverhampton, da Inglaterra. O jogador era o principal destaque do time e teve grandes atuações no Mundial de Clubes, dos Estados Unidos.

Sonho de mais um zagueiro ficou pelo caminho

O clube ainda sonhava com mais um zagueiro e chegou a tentar repatriar Nino, que foi campeão da Libertadores em 2023. Entretanto, o Zenit, da Rússia, fez jogo duro para liberar o brasileiro.

“Para ser muito honesto com você, a gente teve um momento que a gente estava com três ou quatro zagueiros machucados. As previsões de retorno eram um pouco mais longas. Mas a gente tem um departamento médico muito bom, muito competente, e um fisioterapeuta, que é o Filé, que coordena todo o nosso departamento de fisioterapia, que conseguiu acelerar essas recuperações”, disse Mário ao canal SporTV.

“Além de tudo a gente teve… Enfim, não foi uma grata surpresa porque a gente já conhece o jogador. Mas nos jogos que a gente precisou usar o Davi (Schuindt), que é o nosso zagueiro da casa, e ele também foi muito bem. Então, a princípio a gente fechou, porque de zagueiro hoje nós temos Thiago (Silva), Freytes, Ignácio, o Igor chegou, temos o Manoel, o Thiago Santos também joga ali, e também o Davi, como eu disse a você, que é um jogador que entregou bastante”, completou. “Então a tendência é que a gente feche, tenha esse fechamento de janela para os jogadores que a gente já contratou. Chegaram quatro jogadores. A gente havia perdido o Arias, precisamos trazer mais jogador de lado de campo, trouxemos o Santi, nós já tínhamos peças muito interessantes no time, como o próprio Serna, que hoje é um titular nosso, o Acosta foi uma opção também muito interessante que nós fizemos, o John é um atleta da casa, que a gente já conhece bastante, agora a gente trouxe o Igor Rabello”, completou.

