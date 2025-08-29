Com caixa reforçado, Santos acelera negociações por reforços na reta final da janela

O Santos ganhou fôlego financeiro importante para reforçar o elenco de Juan Pablo Vojvoda. A menos de uma semana para o fechamento da janela de transferências, o clube trabalha para concretizar ao menos três contratações, agora com mais de R$ 67 milhões em caixa após duas movimentações recentes.

A principal delas foi a venda do atacante Luca Meirelles ao Shakhtar Donetsk, em negociação de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões). Como detinha 70% dos direitos econômicos, o Peixe embolsará pouco mais de R$ 52 milhões.

Outro reforço inesperado ao orçamento veio da transferência de Wesley Patati para o AZ Alkmaar, da Holanda. O Santos havia mantido 40% do lucro de uma futura negociação quando o atacante foi para o Maccabi Tel Aviv. Com a saída por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões), o Peixe vai lucrar 2,28 milhões de euros (R$ 14,4 milhões).

Com os cofres mais robustos, o diretor executivo Alexandre Mattos acelera tratativas. O zagueiro Adonís Frias, do León, está perto de fechar, em operação que pode superar R$ 20 milhões. Outro alvo é Tomás Palacios, da Inter de Milão, cujo empréstimo já foi encaminhado, mas corre risco de ser frustrado diante do interesse do Zenit.

Contudo, o nome mais complicado é o de Rômulo, do Tigres, por quem o Santos estuda oferecer cerca de R$ 30 milhões. Mas o valor está sendo considerado elevado e de difícil viabilização. Além disso, a diretoria mantém conversas para trazer um atacante.

O mercado do Santos até aqui

Mesmo diante das dificuldades financeiras ao longo de 2025, o clube já havia buscado soluções de mercado sem custos, como as chegadas de Mayke, Igor Vinicius e Willian Arão. Agora, com recursos extras, o Peixe busca encorpar o elenco e atender às principais demandas do técnico argentino.

