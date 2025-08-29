Flamengo firma acordo com a Prefeitura do Rio e terá mais tempo para construir seu estádio

O Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (29), um novo acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro em relação ao terreno do Gasômetro, onde planeja construir seu estádio. Assim, o clube carioca formalizou um Termo de Compromisso com a anuência do Município no Palácio da Cidade. O documento, então, prorroga determinados prazos para uma nova data de conclusão das obras, que era até novembro de 2029. No entanto, a Prefeitura ainda não informou a nova data.

“Chegamos a um acordo, queria agradecer o empenho de vocês, o trabalho de desembaraçar esse terreno. Entre fazer certo e rápido, optamos pela forma certa para não comprometer as finanças nem a performance esportiva do clube. O terreno é nosso, vamos fazer o estádio em um tempo maior, mas com certeza vai ser uma realidade”, disse Bap, presidente rubro-negro, em vídeo divulgado nas redes sociais pelo prefeito Eduardo Paes.

Dessa forma, o Rubro-Negro informou que seguirá com os estudos de viabilidade e desenvolvimento do projeto de construção de seu estádio. Essas análises promovem avaliações técnicas e econômicas, conduzidas por empresas e consultorias especializadas, tais como a FGV, Arena Venues + Events, Soloeste Engenharia Ltda. e AECOM.

Avaliações antes de avançar com o processo

Vale lembrar que, no ano passado, a gestão do antigo presidente Rodolfo Landim anunciou que o planejamento inicial era concluir a construção do estádio até 2029. Contudo, após as eleições, o mandatário eleito, Bap, deixou claro que pretende ter calma com os estudos sobre a região antes de avançar nos processos para a tão sonhada arena.

De acordo com o clube, os estudos farão uma análise da contaminação do solo, conduzida pela empresa Aecom. Além disso, farão a investigação ambiental, atualização de avaliação de riscos e definição da estratégia de descontaminação. O foco também será em levantar os custos e prazos necessários para a execução dessa etapa de remediação.

Por fim, outro estudo é o levantamento dos dados geotécnicos que subsidiarão os cálculos estruturais, a definição da tipologia e o refinamento dos custos das fundações do estádio. O clube pretende refinar todas as características planialtimétricas e as interferências existentes. Além de avaliar o impacto sobre a vegetação e a identificação de eventuais ações de remediação e compensação ambiental

