Samuel Xavier volta ao Rio de Janeiro para ser reavaliado no Fluminense

Depois de esvaziar o Departamento Médico, o Fluminense ganhou um novo problema. Afinal, Samuel Xavier voltou ao Rio de Janeiro para realizar exames e entender a gravidade da lesão que sofreu na derrota para o Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova. A informação é do portal “ge”.

O elenco permanecerá em Salvador até o próximo sábado (30), quando irá direto para Santos onde enfrenta o Alvinegro Praiano pela 22ª rodada do Brasileirão no domingo (31), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Samuel Xavier, por sua vez, deixou o campo com dores na coxa esquerda. A lesão ocorreu logo aos 11 minutos em um lance totalmente isolado. Após tocar a bola em direção ao ataque tricolor, o lateral sentiu dores na região e caiu imediatamente no gramado. O jogador precisou ser substituído na mesma hora pelo lateral Guga, seu reserva imediato.

Dor ao executar um passe

Após a partida, o atleta falou sobre o lance e disse que sentiu dores depois de tentar executar um passe. Vale lembrar que o técnico Renato Gaúcho havia poupado o lateral no duelo com o Bragantino, fora de casa.

“Eu fui dar um passe com a direita e a perna de apoio, a de arranque… Quando eu fui arrancar eu já senti uma fisgada. É como eu falei, espero que não seja nada grave para poder voltar mais forte ainda. É ruim, a gente tem todo um plano de descanso, de treino… Mas isso foge do nosso controle. Acabei sentindo logo no início do jogo, algo que nunca senti como jogador. Mas não tem como dar um diagnóstico. É fazer exames no Rio de Janeiro e espero não ser tão grave assim”, disse.

“É muito ruim, procuro não pensar tanto assim, não criar um diagnóstico. Depois que fiz o gelo, a dor deu uma melhorada, sem remédio, sem medicamento… Acho que é um bom sinal. Mas é frustrante, você se prepara… Fiquei fora do jogo contra o Bragantino… Sempre em decisão, em um momento especial assim para gente você sente lesão, é um pouco frustrante, mas isso foge do meu controle. Espero poder tratar e recuperar o mais rápido possível”, completou.