Memphis Depay, do Corinthians, é convocado para a seleção da Holanda

A seleção da Holanda divulgou nesta sexta-feira (29/8) a lista de 25 jogadores chamados por Ronald Koeman para a Data Fifa de setembro. Entre os convocados está o atacante Memphis Depay, do Corinthians, que defenderá o país nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Copa.

Os holandeses lideram o Grupo G, com seis pontos em dois jogos. No dia 4 de setembro, recebem a Polônia, às 15h45 (de Brasília). Já no dia 7, enfrentam a Lituânia, fora de casa, às 13h.

Com a convocação, Memphis Depay se junta a outros dois corintianos que também estarão em seleções: o goleiro Hugo Souza, chamado pelo Brasil, e o volante José Martínez, que defenderá a Venezuela mesmo estando em recuperação de uma cirurgia na mão.

Apesar da ausência temporária, a presença de Memphis com a Holanda não deve ser problema para o jogo de volta da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, no dia 10 de setembro. O último compromisso da seleção europeia acontece três dias antes, o que garante tempo para o retorno do atacante a São Paulo.

