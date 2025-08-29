Atlético anuncia demissão de Cuca após sequência de resultados ruins

FIM DA LINHA! O Atlético anunciou a demissão do técnico Cuca, na manhã desta sexta-feira (29). O profissional recebeu o aviso do desligamento em sua chegada à Cidade do Galo, centro de treinamento do time mineiro. Apesar disso, a direção já havia definido a sua escolha, na última quinta-feira (28), um dia após da derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na Arena MRV. No caso, em partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Com a decisão houve uma quebra de contrato, que inicialmente era válido até dezembro de 2026.

A diretoria informou a sua escolha somente nesta sexta-feira, pois o treinador passou por uma cirurgia no ombro direito, em um hospital em Belo Horizonte, no dia anterior. O profissional recebeu a alta nesta sexta-feira e foi para o CT do Atlético, teve uma reunião com a gestão e soube da sua demissão.

Posteriormente, o Galo publicou uma mensagem de despedida do comandante, que demonstrou compreensão com a opção da direção do clube. Também expôs sua gratidão aos funcionários e torcedores.

“Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta”, esclareceu o treinador

“Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família”, indicou Cuca.

