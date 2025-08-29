Atlético demite Cuca após derrota em clássico na Copa do Brasil

O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (29) a saída do técnico Cuca. A decisão foi tomada após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro, na quarta-feira, no primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

Esta foi a quarta passagem do treinador pelo Galo, onde comandou a equipe em 45 jogos na temporada. O rendimento, considerado irregular pela diretoria, já vinha sendo alvo de avaliações internas antes mesmo do clássico com o Cruzeiro.

Com a saída de Cuca, o Atlético inicia a busca por um novo nome para assumir o comando técnico. Jorge Sampaoli e Luís Zubeldía, ex-São Paulo, estão nos planos da diretoria.

Cuca não é mais o técnico do Atlético. A saída do treinador e de Cuquinha, seu irmão e auxiliar técnico, foi comunicada na manhã desta sexta-feira (29/8), em reunião com o CSO do Clube, Paulo Bracks, e o diretor de futebol Victor Bagy. Cuca encerra sua quarta passagem pelo Galo… pic.twitter.com/bPONm8ee9r — Atlético (@Atletico) August 29, 2025

O auxiliar técnico Lucas Gonçalves comandará a equipe na partida deste domingo (31), contra o Vitória, no Barradão, em Salvador. Lucas, que comandou o treinamento desta sexta-feira (29), na Cidade do Galo, já comandou o Atlético em seis ocasiões, com cinco vitórias e uma derrota (83% de aproveitamento).

Cuca deixa o Galo em meio a críticas pelo desempenho recente e encerra mais um ciclo à frente do time alvinegro, marcado por altos e baixos.

‘Entendo a demissão’, diz Cuca

Em mensagem divulgada pelo próprio clube, o treinador, inclusive, agradeceu o apoio dos jogadores e revelou que já esperava pela demissão

“Entendo a demissão. Acho que ela se justifica pelos últimos resultados no Campeonato Brasileiro. Infelizmente, perdemos jogadores importantíssimos que nos fizeram muita falta”, disse o treinador.

“Agradeço a todos os jogadores pela luta, entrega e parceria que tiveram comigo, sem restrições! Agradeço à comissão técnica e a todo o Staff. À diretoria, meu muito obrigado pela confiança. Aos torcedores, categoria em que me incluo, fica uma sensação ruim. Queria ser campeão novamente com eles. Tinha muita expectativa na Copa Sul-Americana. Minha alegria era fazê-los felizes. Nada apaga tudo o que fizemos juntos. O Galo sempre estará no meu coração e da minha família”, indicou Cuca.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook