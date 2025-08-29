InícioEsportes
Esportes

Gallardo analisa duelo contra o Palmeiras na Libertadores: ‘Não quer jogar contra a gente’

Marcelo Gallardo analisou o duelo contra o Palmeiras na Libertadores

Marcelo Gallardo analisou o duelo contra o Palmeiras na Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação / FIFA)
Marcelo Gallardo analisou o duelo contra o Palmeiras na Libertadores - (crédito: Foto: Divulgação / FIFA)

O Palmeiras terá pela frente o River Plate nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Os jogos estão marcados para os dias 17 e 24 de setembro, com a decisão em São Paulo, no Allianz Parque, já que o Verdão fez a melhor campanha na fase de grupos. Contudo, o duelo aparenta ter começado muito antes da bola rolar.

Afinal, nesta quinta-feira (28/8), o River Plate, comandado por Marcelo Gallardo, garantiu vaga nas oitavas da Copa da Argentina ao superar o Unión de Santa Fé nos pênaltis. Em entrevista coletiva, o treinador não escapou das perguntas sobre o embate contra os brasileiros e disse que o Verdão também não quer enfrentar os argentinos.

“O Palmeiras também não quer jogar contra a gente. Todo mundo aqui está falando do Palmeiras, mas lá no Brasil também estão falando do River Plate. Vai ser muito equilibrado”,  afirmou Gallardo.

Aliás, este será o reencontro entre as equipes após a semifinal da edição de 2020. Naquela ocasião, o Palmeiras surpreendeu em Buenos Aires e venceu por 3 a 0. Na volta, no Allianz Parque, o River chegou a devolver a pressão com um 2 a 0, mas os paulistas avançaram à final e conquistaram o bicampeonato diante do Santos.

Agora, com ambos os times em boa fase, a expectativa é de mais um capítulo marcante nesta rivalidade recente da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 29/08/2025 12:53
    x