São Paulo esbarra em impasse por Marcelo Ryan e deve desistir da contratação

A tentativa do São Paulo de contratar o atacante Marcelo Ryan, do FC Tokyo, ganhou um empecilho. Isso porque o clube japonês informou que não tem interesse em liberar o centroavante, alvo do Tricolor para substituir André Silva, lesionado e fora da temporada.

Marcelo Ryan pertence ao Sagan Tosu, também do Japão, e está emprestado ao FC Tokyo. Pela equipe da capital, soma 25 jogos e 12 gols na temporada. A diretoria japonesa avisou que não abrirá mão do empréstimo, o que deve levar o São Paulo a desistir da negociação.

O clube paulista tem até a próxima terça-feira (02/9), quando se encerra a janela de transferências, para encontrar um centroavante no mercado. A falta de tempo é um obstáculo para a diretoria, que nos últimos dias recebeu ofertas e sondou nomes para reforçar o elenco comandado por Hernán Crespo.

Hoje, o São Paulo conta apenas com Juan Dinenno para a função de centroavante. Luciano pode atuar na posição, mas a comissão técnica prefere utilizá-lo com mais liberdade no ataque.

Entre as sondagens recentes, o Tricolor consultou a situação de Marcos Leonardo, de 22 anos, que não deve ser inscrito na Liga Saudita pelo Al Hilal. No entanto, os altos salários e a complexidade da negociação tornam improvável um avanço em tão pouco tempo.

