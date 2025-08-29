Flamengo faz homenagem para campeões do Intercontinental Sub-20

O Flamengo tem uma das melhores bases do futebol brasileiro, e o título da Copa Intercontinental Sub-20 sobre o Barcelona justifica. Nesta sexta-feira (29), o clube fez uma homenagem aos Garotos do Ninho pelo título heroico, no último fim de semana. A cerimônia foi em um dos campos do Ninho do Urubu e contou com a presença de membros da diretoria, comissão técnica e atletas do elenco profissional.

Ídolo da história do Flamengo, Bruno Henrique, aliás, compareceu à cerimônia e deu apoio para os garotos possam subir para o elenco profissional.

“Parabéns pela conquista do Mundial, um título de muita importância. Isso mostra a força do grupo que o Flamengo tem na base. Que vocês não parem por aí. Muitos já treinam com a gente no profissional e mostram qualidade e força de vontade. No momento certo, tenho certeza de que alguns de vocês estarão aqui para nos ajudar”, afirmou Bruno Henrique.

O técnico Filipe Luís, que já passou pelas categorias de base do Flamengo, esteve presente no Maracanã durante a final. No evento, ele, assim, destacou que o jogo foi “épico”.

“Eu estava lá com minha família e vivi um momento único, uma virada no último minuto… Foi épico, uma vitória do Flamengo de verdade. Mas como o Bruno falou: não pode parar por aí. O mais importante vem agora — o próximo passo, onde tudo afunila no futebol. Usem esse troféu como combustível. A caminhada de vocês ainda tem uma história bonita pela frente”, disse o treinador.

Bicampeonato do Flamengo sub-20

O Flamengo, afinal, conquistou o bicampeonato mundial sub-20 ao vencer o Barcelona, no último sábado (24), no Maracanã. Após empate por 2 a 2 no tempo normal, o time comandado por Bruno Pivetti levou a melhor em disputa por pênaltis. A partida, aliás, teve clima de decisão e contou com cerca de 45 mil torcedores presentes no estádio.

