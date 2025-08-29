Uefa sorteia os confrontos da Fase de Liga da Liga Conferência 2025/26

A Uefa sorteou, nesta sexta-feira (29), os confrontos da Fase de Liga da Liga Conferência 2025/26, que pelo segundo ano consecutivo não terá a tradicional “fase de grupos”. Em seguida, a entidade irá anunciar, neste sábado (30), a definição de rodadas, datas e horários dos jogos. A final continua em jogo único e, em 2025/26, ocorre na Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha.
Dessa forma, a entidade utilizou, mais um vez, um software para auxiliar no sorteio. O sistema, então, trabalhou com quatro potes, com nove clubes em cada, classificados com base no coeficiente do ranking
Além disso, quando sorteou um time, o computador definiu na mesma hora os seus seis adversários, sendo um de cada pote. Assim, cada equipe jogará três vezes em casa e também três vezes fora, algo que também foi assinalado pelo sistema.
De acordo com o calendário, a fase de liga irá até 18 de dezembro de 2025. Os times que terminarem nas oito primeiras colocações estarão garantidos nas oitavas de final. Por outro lado, quem ficar entre 9º e 24º, disputará os playoffs, com jogos de ida e volta.
Por fim, o formato não mudou no mata-mata. Afinal, os times se enfrentam em confrontos com jogos de ida e volta e quem tiver o melhor saldo no placar agregado se classifica. Em caso de igualdade, há prorrogação e, caso necessário, pênaltis.
Veja os confrontos da Fase de Liga da Liga Conferência
Fiorentina: Dínamo de Kiev (casa), Rapid Viena (fora), AEK Atenas (casa), Mainz (fora), Sigma Olomouc (casa) e Lausanne-Sport (fora).
AZ Alkmaar: Slovan Bratislava (casa), Crystal Palace (fora), Jagiellonia (casa), Drita (fora), Shelbourne (casa) e AEK Lanarca (fora).
Shakhtar Donetsk: Legia Varsóvia (casa), Shamrock Rovers (fora), Rijeka (casa), Aberdeen (fora), Breidablik (casa) e Hamrun Spartans (fora).
Slovan Bratislava: Rayo Vallecano (casa), AZ Alkmaar (fora), Strasbourg (casa), Kups Kuopio (fora), Hacken (casa) e Shkendija (fora).
Rapid Viena: Fiorentina (casa), Lech Poznan (fora), Omonoia (casa), Zrinjski (fora), Craiova (casa) e Rakow (fora).
Legia Varsóvia: Sparta Praga (casa), Shakhtar Donetsk (fora), Lincoln Red (casa), Celje (fora), Samsunspor (casa) e Noah (fora).
Sparta Praga: Shamrock Rovers (casa), Legia Varsóvia (fora), Aberdeen (casa), Rijeka (fora), Rakow (casa), Craiova (fora).
Dínamo de Kiev: Crystal Palace (casa), Fiorentina (fora), Zrinjski (casa), Omonoia (fora), Noah (casa), Samsunspor (fora).
Crystal Palace: AZ Alkmaar (casa), Dínamo de Kiev (fora), Kups Kuopio (casa), Strasbourg (fora), AEK Larnaca (casa) e Shelbourne (fora).
Lech Poznan: Rapid Viena (casa), Rayo Vallecano (fora), Mainz (casa), Lincoln Red (fora), Lausanne-Sport (casa) e Sigma Olomouc (fora).
Rayo Vallecano: Lech Poznan (casa), Slovan Bratislava (fora), Drita (casa), Jagiellonia (fora), Shkêndija (casa) e Hacken (fora).
Shamrock Rovers: Shakhtar Donetsk (casa), Sparta Praga (fora), Celje (casa), AEK Atenas (fora), Hamrun Spartans (casa) e Breidablik (fora).
Omonoia: Dínamo de Kiev (casa), Rapid Viena (fora), Mainz (casa), Drita (fora), Rakow (casa) e Lausanne-Sport (fora).
Mainz: Fiorentina (casa), Lech Poznan (fora), Zrinjski (casa), Omonoia (fora), Samsunspor (casa) e Craiova (fora).
Strasbourg: Crystal Palace (casa), Slovan Bratislava (fora), Jagiellonia (casa), Aberdeen (fora), Breidablik (casa) e Hacken (fora).
Jagiellonia: Rayo Vallecano (casa), AZ Alkmaar (fora), Kups Kuopio (casa), Strasbourg (fora), Hamrun Spartans (casa) e Shkendija (fora).
Celje: Legia Varsóvia (casa), Shamrock Rovers (fora), AEK Atenas (casa), Rijeka (fora), Shelbourne (casa) e Sigma Olomouc (fora).
Rijeka: Sparta Praga (casa), Shakhtar Donetsk (fora), Celje (casa), Lincoln Red (fora), AEK Larnaca (casa) e Noah (fora).
Zrinjski: Rapid Viena (casa), Dínamo de Kiev (fora), Lincoln Red (casa), Mainz (fora), Hacken (casa) e Rakow (fora).
Lincoln Red: Lech Poznan (casa), Legia Varsóvia (fora), Rijeka (casa), Zrinjski (fora), Sigma Olomouc (casa) e Ramrun Spartans (fora).
Kups Kuopio: Slovan Bratislava (casa), Crystal Palace (fora), Drita (casa), Jagiellonia (fora), Lausanne-Sport (casa) e Breidablik (fora).
AEK Atenas: Shamrock Rovers (casa), Fiorentina (fora), Aberdeen (casa), Celje (fora), Craiova (casa) e Samsunspor (fora).
Aberdeen: Shakhtar Donetsk (casa), Sparta Praga (fora), Strasbourg (casa), AEK Atenas (fora), Noah (casa) e AEK Larnaca (fora).
Drita: AZ Alkmaar (casa), Rayo Vallecano (fora), Omonoia (casa), Kups Kuopio (fora), Shkendija (casa) e Shelbourne (fora).
Breidablik: Shamrock Rovers (casa), Shakhtar Donetsk (fora), Kups Kuopio (casa), Strasbourg (fora), Samsunspor (casa) e Lausanne-Sport (fora).
Sigma Olomouc: Lech Poznan (casa), Fiorentina (fora), Celje (casa), Lincoln Red (fora), Rakow (casa) e Noah (fora).
Samsunspor: Dínamo de Kiev (casa), Legia Varsóvia (fora), AEK Atenas (casa), Mainz (fora), Hamrun Spartans (casa) e Breidablik (fora).
Rakow: Rapid Viena (casa), Sparta Praga (fora), Zrinjski (casa), Omonoia (fora), Craiova (casa) e Sigma Olomouc (fora).
AEK Larnaca: AZ Alkmaar (casa), Crystal Palace (fora), Aberdeen (casa), Rijeka (fora), Shkendija (casa) e Hacken (fora).
Shkendija: Slovan Bratislava (casa), Rayo Vallecano (fora), Jagiellonia (casa), Drita (fora), Shelbourne (casa) e AEK Larnaca (fora).
Hacken: Rayo Vallecano (casa), Slovan Bratislava (fora), Strasbourg (casa), Zrinjski (fora), AEK Larnaca (casa) e Shelbourne (fora).
Lausanne-Sport: Fiorentina (casa), Lech Poznan (fora), Omonoia (casa), Kups Kuopio (fora), Breidablik (casa) e Hamrun Spartans (fora).
Craiova: Sparta Praga (casa), Rapid Viena (fora), Mainz (casa), AEK Atenas (fora), Noah (casa) e Rakow (fora).
Hamrun Spartans: Shakhtar Donetsk (casa), Sahmrock Rovers (fora), Lincoln Red (casa), Jagiellonia (fora), Lausanne-Sport (casa) e Samsunspor (fora)
Noah: Legia Varsóvia (casa), Dínamo de Kiev (fora), Rijeka (casa), Aberdeen (fora), Sigma Olomouc (casa) e Craiova (fora).
Shelbourne: Crystal Palace (casa), AZ Alkmaar (fora), Drita (casa), Celje (fora), Hacken (casa) e Shkendija (fora).
