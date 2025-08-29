Brasileiro celebra classificação do Ludogorets para fase de liga da Europa League

Atual campeão búlgaro, o Ludogorets confirmou a classificação para a fase de liga da Europa League 2025/26. Para garantir a vaga, a equipe derrotou o FK Shkendija, da Macedônia do Norte, por 5 a 3 no placar agregado. Assim, Pedro Naressi, um dos pilares do time, celebrou a vaga e destacou o foco para alçar voos ainda maiores ao longo da temporada.

“O objetivo inicial da temporada foi atingido (a classificação para a fase de liga europeia). Agora, temos de seguir focados e evoluindo diariamente para alcançar resultados ainda melhores neste ano”, afirmou Naressi, que também analisou o confronto contra os macedônios.

“Foram jogos bem duros contra o Shkendija, ambos decididos nos detalhes. O grupo todo se entregou ao máximo e superou as dificuldades para conquistar a vitória e a vaga na Europa League”, destacou o volante.

Com a camisa da equipe búlgara, o brasileiro soma, em quatro temporadas, 133 partidas, com quatro tentos e quatro assistências. Por fim, o Ludogorets terá os seguintes confrontos na fase de Liga: Betis (casa), Rangers (fora), PAOK (casa), Ferencváros (fora), Nice (casa), Young Boys (fora), Celta de Vigo (casa), Malmo (fora).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.