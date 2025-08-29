Jorginho pode desfalcar o Flamengo contra o Grêmio

O volante Jorginho é dúvida para a partida do Flamengo contra o Grêmio, domingo, às 16h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu um desconforto muscular em treino e faz trabalho à parte do grupo no Ninho do Urubu. A informação incial é do “ge”.

Após goleada sobre o Vitória, o grupo do Flamengo ganhou folga na segunda e terça-feira. No entanto, Jorginho optou por ir ao CT para fazer trabalho de recuperação. Na reapresentação do grupo, o meio-campista reclamou de dores. Ele, entrentanto, não teve lesão detectada e será avaliado neste sábado.

Antes desta partida, o Flamengo fará uma última sessão de treinos neste sábado (30). A partir daí, Filipe Luís terá 100% de certeza se vai poder contar ou não com Jorginho diante dos gaúchos.

Caso opte por poupar Jorginho, o técnico Filipe Luís, assim, pode promover o retorno de Nico De la Cruz para jogar ao lado de Saúl no meio-campo. Além do uruguaio, o técnico, portanto, pode escolher uma opção mais defensiva, como Allan ou Evertton Araújo. Erick Pulgar, por sua vez, ainda está no departamento médico.

