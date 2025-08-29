Botafogo x Bragantino: onde assistir, escalações e arbitragem

Após choque pelas oitavas de final da Copa do Brasil, ainda neste mês, Botafogo e Bragantino têm reencontro marcado neste sábado (30), às 18h30, no Estádio Nilton Santos. O duelo é válido pela rodada 22 desta edição do Campeonato Brasileiro. Na Copa, o Glorioso levou a melhor sobre o Massa Bruta.
Onde assistir?
O Premiere tem a exclusividade do confronto entre cariocas e paulistas.
Como chega o Botafogo?
Quinto colocado, com 32 pontos, o Glorioso mirou o G4 como objetivo nesta edição do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro oscila e não consegue engatar uma sequência de triunfos. O técnico Davide Ancelotti, por exemplo, ainda não venceu no Engenho de Dentro, pelo Brasileirão. Mas a equipe está sempre no bolo dos times que estariam na próxima Copa Libertadores.
Autor de dois gols contra o Juventude, no 3 a 1 da última rodada, o centroavante Ramos cumpre protocolo de concussão e desfalca o Mais Tradicional. O lateral-esquerdo Telles, com dores, não tem sua presença garantida. Caso seja ausência no embate, Marçal já está de prontidão para substituí-lo.
Davide não conta com Cuiabano, lateral-esquerdo que volta somente em três semanas, e o zagueiro Bastos, cuja previsão de retorno ficou para outubro.
Como chega o Bragantino?
O Massa Bruta é o oitavo colocado, com 30 pontos. Após ficar oito jogos só perdendo, o time do interior paulista reagiu na última rodada e, assim, venceu o Fluminense por 4 a 2. Somar pontos no Colosso do Subúrbio tornou-se, portanto, um objetivo para os comandados do técnico Fernando Seabra.
Sobre a equipe que enfrenta o Botafogo, duas novidades que podem pintar entre os relacionados: o departamento médico liberou a dupla Vinicinho e Fernando. Este último, aliás, não entra em campo há quase seis meses. O volante Gabriel e o atacante Barbosa, que não enfrentaram o Tricolor das Laranjeiras, também ficam à disposição da comissão técnica.
Em contrapartida, o número de desfalques ainda é alto. A saber: Capixaba, Eduardo, Hurtado, Sant’anna e Pitta.
BOTAFOGO x BRAGANTINO
Rodada 22 do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 30/08/2025 (sábado), às 18h30 (horário de Brasília)
BOTAFOGO: John, Vitinho, Barboza, Pantaleão e Marçal (Telles); Danilo, Freitas e Savarino; Montoro, Artur e Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
BRAGANTINO: Cleiton, Mendes, Marques, Guzmán e Vanderlan; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Barbosa e Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
