Empresário volta atrás e vai concorrer à presidência do Grêmio

Uma sexta-feira (29) de reviravolta no Grêmio. O candidato à presidência Marcelo Marques voltou atrás de sua decisão e agitou os bastidores do clube gaúcho. Há dois dias, o empresário havia anunciado a desistência, mas agora retornou e publicou em rede social uma mensagem que encheu a torcida do Imortal de esperança por dias melhores.

“Passando aqui para agradecer o carinho de todos os torcedores. Essa demonstração de carinho me comoveu demais. Mostrou que não estou sozinho. Estou com vocês para o que der e vier. Desculpa pelo susto, contem comigo sempre. Amo vocês e dá-lhe Grêmio”, escreveu o empresário e candidato à presidência do Tricolor Gaúcho.

Desde o anúncio da desistência, Marcelo recebeu uma enxurrada de mensagens positivas de torcedores pedindo para que ele continuasse com sua chapa. De acordo com ele, a decisão de sair da disputa ocorreu por motivos políticos. Um dos fatores que o colocam como favorito é o fato de ter comprado a Arena e doado ao clube.

“A política existe e sempre vai existir. Amamos o Grêmio. Mas, realmente, por todo um peso e pela questão política, não serei candidato à presidência do Grêmio. Não tem como. E é uma decisão irreversível”, afirmou há dois dias.

