Matheuzinho não tem lesão detectada, mas vira dúvida no Corinthians pro Dérbi

O Corinthians recebeu uma boa notícia nesta sexta-feira (29/8) após a realização de exame de imagem em Matheuzinho. O lateral-direito não teve lesão detectada na coxa direita, apenas uma sobrecarga na região posterior da perna. Apesar do alívio, o jogador segue como dúvida para o clássico contra o Palmeiras, neste domingo (31/8), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira, Matheuzinho acusou dores após uma arrancada no ataque e precisou ser substituído aos 15 minutos do segundo tempo. A possível ausência preocupa o Timão, já que a equipe não conta com um substituto de ofício para a posição. O zagueiro Félix Torres vem sendo utilizado como alternativa imediata na lateral direita.

A situação é delicada porque Matheuzinho é o único lateral-direito de ofício no elenco. O jovem Léo Maná, que poderia aparecer como opção, está emprestado ao Criciúma. Sem alternativas naturais, Dorival tem recorrido ao improviso. O zagueiro Félix Torres acabou sendo deslocado para a lateral, mas vem acumulando más atuações. Recentemente, o treinador saiu em defesa do atleta.

“Félix é um jogador de seleção equatoriana. Dentro da humildade, se dispôs a atuar fora da sua posição, não é fácil, não é simples. Eu peço ao torcedor que tenha paciência e entendimento que é necessário que a gente provoque em atletas uma condição de acreditarem, a cada dia mais, que são capazes de realizar situações em campo. Com o Félix não é diferente”, disse Dorival.

No lado oposto da defesa, o Corinthians já tem um desfalque confirmado. Afinal, Matheus Bidu levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso para o Dérbi.

