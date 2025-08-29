Cruzeiro x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro e São Paulo medem forças neste sábado (30/8), às 21h, no estádio do Mineirão, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. A Raposa é a terceira colocada e segue na caça aos líderes da competição e vem empolgada. Afinal, o clube celeste venceu seus últimos dois jogos contra o Internacional e Atlétic0-MG, este pela Copa do Brasil. Contudo, o Tricolor também vem em um grande momento. A equipe de Hernán Crespo está a oito jogos invictos na competição e encostou no G6, querendo entrar no grupo de classificação para a próxima Libertadores.
Onde assistir
A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere
Como chega o Cruzeiro
O Cruzeiro embalou de vez? É o que o torcedor espera. Afinal, nas últimas partidas, o time venceu o Internacional, no Mineirão, e abriu grande vantagem diante do Atlético, na casa do rival, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Além disso, viu o defensor Fabrício Bruno e o atacante Kaio Jorge serem convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Chile e Bolívia, nas Eliminatórias. Na tabela, o lado azul de Minas Gerais soma 41 pontos e ocupa a terceira colocação.
Para o duelo com o São Paulo, o técnico Leonardo Jardim não tem dúvidas e vai a campo com o que há de melhor. Os desfalques seguem sendo Fagner, com fratura na fíbula da perna direita, João Marcelo e Janderson.
Como chega o São Paulo
Por outro lado, o São Paulo vem muito empolgado na competição. Afinal, a equipe não sabe o que é perder a oito jogos na competição e deu uma grande arrancada para encostar no G6 e brigar pelas primeiras posições. Contudo, o técnico Hernán Crespo tem que lidar com muitos desfalques para o embate.
Afinal, Lucas Moura vai passar por uma artroscopia no joelho, enquanto Enzo Díaz cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o elenco ainda conta com vários jogadores no departamento médico, como André Silva, Marcos Antônio, Arboleda, Ryan Francisco, Oscar, Calleri e Luiz Gustavo. A boa notícia fica por conta do retorno de Wendell, que deve começar a partida na lateral-esquerda. Por fim, Rafael Tolói ainda não reúne condições de jogo e está fora da lista de relacionados.
CRUZEIRO X SÃO PAULO
22ª rodada do Campeonato Brasileiro
Data e horário: 30/08/2025, às 21h(de Brasília)
Local: Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO:Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira, Christian e Wanderson; Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Alisson e Wendell; Ferreira e Luciano. Técnico: Hernán Crespo.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)
