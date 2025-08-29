São Paulo observa artilheiro da Série B para substituir André Silva

Às vésperas do fechamento da janela de transferências, o São Paulo intensifica sua busca por um centroavante. Assim, o nome de Pedro Rocha, destaque do Remo, ganhou força no Morumbis. O Tricolor tem pressa, já que o mercado fecha no dia 2 de setembro.

O atacante, que soma 14 gols em 33 partidas na temporada, lidera a artilharia da Série B com dez tentos e atravessa o melhor momento de sua carreira. Revelado pelo Grêmio, Pedro Rocha acumula passagens por Spartak Moscow (Rússia), Flamengo, Athletico Paranaense, Fortaleza e Criciúma, até acertar com o clube paraense no início do ano após ficar livre no mercado. O vínculo com o Remo vai até dezembro.

No clube azulino, a boa fase do atacante tem sido determinante para a campanha na Série B. Afinal, o Remo ocupa atualmente a sexta colocação e briga pelo acesso na segundona.

No Morumbis, a diretoria tricolor trabalha em diferentes frentes, avaliando alternativas para reforçar o elenco comandado por Hernán Crespo. Afinal, a contratação de um camisa 9 ganhou caráter de prioridade após a grave lesão de André Silva, que só deve voltar a jogar em 2026.

Recentemente, o São Paulo viu a negociação com Marcelo Ryan travar. O jogador pertence ao Sagan Tosu, também do Japão, e está emprestado ao FC Tokyo. Pela equipe da capital, soma 25 jogos e 12 gols na temporada. A diretoria japonesa avisou que não abrirá mão do empréstimo, o que deve levar o Tricolor a desistir da negociação.

